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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

В МЧС заявили о достаточности группировки, ликвидирующей последствия половодья

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Необходимости в привлечении дополнительных сил и средств МЧС РФ для ликвидации последствий половодья в регионах нет, заявил глава министерства Александр Куренков в четверг.

"С точки зрения сил и средств, которые применяются МЧС РФ, группировка большая. (...) Что касается Оренбургской области, на сегодняшний день коллеги подтверждают, что группировки достаточно. Есть определенная озабоченность также о Курганской области и Тюменской области, но все проинспектировали. Коллеги работают. Все ясно и понятно", - доложил Куренков президенту РФ Владимиру Путину на совещании по ликвидации последствий паводков.

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Куренков добавил, что в пятницу в Орске запланирована работа членов правкомиссии, в ходе которой будет осуществлен контроль за выполнением принятых ранее решений.

"Предстоит осмотреть районы проведения спасательных и восстановительных работ, проверить условия жизнеобеспечения пострадавшего населения, а также выработать дополнительные меры по ликвидации ЧС в Орске. По результатам в кратчайшие сроки вам (президенту РФ - ИФ) будет осуществлен доклад", - подчеркнул министр.

В Орске остаются подтопленными около 6 тыс. домов с приусадебными участками. Эвакуированы более 2,5 тыс. человек, в том числе 801 ребенок. В 15 пунктах временного размещения находятся 1,2 тыс. человек, в том числе 200 детей.

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С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге. Как сообщил глава региона Денис Паслер во время видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, власти Оренбургской области предварительно оценивают ущерб, нанесенный паводком в регионе, в 40 млрд рублей.

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Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
Хроника 30 марта – 11 апреля 2024 годаПаводок в России
МЧС РФ Александр Куренков
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