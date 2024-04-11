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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Власти оценили ущерб от паводка в Оренбуржье более чем в 40 млрд рублей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области оценивают ущерб, нанесенный паводком в регионе, в 40 млрд рублей, сообщил глава региона Денис Паслер в четверг.

"Регион направил в правительственную комиссию документы по предварительной оценке ущерба. На сегодняшний день сумма превышает 40 млрд рублей. Но, понятно, что это очень предварительно, потому что вода еще не отошла и полноценно к обследованию мы не приступили. Провели предварительную работу, оценили повреждения жилья, социальных объектов", - сказал Паслер во время видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске и Оренбурге.

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Хроника 30 марта – 11 апреля 2024 годаПаводок в России
Денис Паслер Оренбург Орск Владимир Путин Оренбургская область
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