Спецборт МЧС РФ доставил в Курганскую область 20 водоналивных дамб

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ доставило в Курганскую область из Приамурья 20 водоналивных дамб, сообщила пресс-служба ведомства.

"Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области. Там складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка", - говорится в сообщении.

Водоналивная дамба представляет собой рукав, который наполняют водой, создавая преграду паводку, пояснили в министерстве. "Из одного комплекта можно оперативно оборудовать защитное сооружение протяженностью около 100 метров", - отметили там.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе подтоплены 183 жилых дома, 286 приусадебных участков, один низководный мост и восемь участков автомобильных дорог.

Эвакуированы более 6 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 820 человек, в том числе 281 ребенок.