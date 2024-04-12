В Курганской области из-за паводка эвакуированы уже около 7 тысяч человек

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области уже около 7 тысяч человек эвакуировали из-аз паводка, в пунктах временного размещения находятся 867 эвакуированных, сообщило МЧС России. Ранее сообщалось о 6,2 тысячи эвакуированных.

В регионе продолжает подниматься уровень воды в реках Уй и Тобол.

Всего, по данным МЧС, в регионе развернуто 27 пунктов временного размещения на базе школ, лагерей, больниц и других соцучреждений.

"Из Благовещенска спецборт Ил-76 МЧС России доставил 2 км водоналивных дамб", - добавили в оперативном ведомстве. Водоналивная дамба представляет собой рукав, который наполняют водой, создавая преграду паводку.

По данным на утро 12 апреля, в девяти населенных пунктах четырех муниципальных округов остаются затопленными 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.