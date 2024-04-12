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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В Курганской области выросло число затопленных домов и участков

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области затоплены 205 жилых домов и 320 приусадебных участков, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 12 апреля, затопленными в девяти населенных пунктах четырех муниципальных округов остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в трех населенных пунктах - Красный Октябрь и Казак-Кочердык Целинного муниципального округов, а также селе Звериноголовское Звериноголовского муниципального округа - от воды освободилось 12 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги.

Ранее сообщалось, что в регионе подтоплены 183 жилых дома, 286 приусадебных участков, один низководный мост и восемь участков автомобильных дорог.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе продолжает подниматься уровень воды в реке Тобол. Вода движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам области и Кургану.

Эвакуированы более 6 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 820 человек, в том числе 281 ребенок.

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