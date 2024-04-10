Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Более 180 домов и 280 участков затоплены в Курганской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области в настоящий момент в зоне подтопления находится 12 населенных пунктов, 181 жилой дом и 281 приусадебный участок, сообщает в среду пресс-служба МЧС РФ.

"Продолжается эвакуация населения. Спасателями уже эвакуировано 4354 человека, в том числе 685 детей. Развёрнут 21 пункт временного размещения вместимостью более 2 тыс. человек. В настоящее время в ПВР размещено 555 человек, в том числе 107 детей", - говорится в сообщении.

В РоссииОколо 4,5 тыс. человек вывезли из возможных зон подтопления в Курганской областиЧитать подробнее

Борьбу с паводком ведут более 1,8 тыс. человек и 600 единиц техники. Основные силы направлены на эвакуацию жителей и берегоукрепительные работы на территориях, подверженных затоплению. Группировка наращивается.

Отмечается, что уровень воды в реках Уй и Тобол повышается.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров.

Также ожидается подъем уровня воды в реках Уй, Исеть и Миасс. В зону подтопления попадут поселки Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и город Курган, всего 62 населенных пункта.

Спасение животных в Оренбуржье

10
Мужчина с собакой на подтопленной улице в ОренбургеНа затопленной улице в микрорайоне Кузнечный в ОренбургеЭвакуации жителей в Ленинском районе ОрскаЭвакуация домашних животных с затопленных улиц в ОренбургеКошка во время эвакуации жителей на подтопленной улице Красная в ОренбургеЗона подтопления в микрорайоне Старый город в ОрскеДевушка эвакуируется с собакой из ОрскаСпасение котенка в микрорайоне Кузнечный в ОренбургеПоследствия прорыва дамбы в ОрскеСотрудник МЧС России со спасенным котенком в Орске
Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Курганская область Курган Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Мэр Оренбурга назвал колоссальным ущерб, нанесенный городу паводком

Мэр Оренбурга назвал колоссальным ущерб, нанесенный городу паводком
Нападение на Crocus City Hall

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Решение суда ЕС не приведет к немедленному снятию санкций с Фридмана и Авена

Решение суда ЕС не приведет к немедленному снятию санкций с Фридмана и Авена

Возобновление цикла Орского НПЗ будет зависеть от паводка

Суд решил взыскать с Euroclear более $44 млн в пользу банка УБРиР

Сигнал "Сирена" ввели для спецслужб в подмосковном Чехове

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Chery в 2023 г. нарастила выручку в России в 3,8 раза, до рекорда для рынка

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });