Более 180 домов и 280 участков затоплены в Курганской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области в настоящий момент в зоне подтопления находится 12 населенных пунктов, 181 жилой дом и 281 приусадебный участок, сообщает в среду пресс-служба МЧС РФ.

"Продолжается эвакуация населения. Спасателями уже эвакуировано 4354 человека, в том числе 685 детей. Развёрнут 21 пункт временного размещения вместимостью более 2 тыс. человек. В настоящее время в ПВР размещено 555 человек, в том числе 107 детей", - говорится в сообщении.

Борьбу с паводком ведут более 1,8 тыс. человек и 600 единиц техники. Основные силы направлены на эвакуацию жителей и берегоукрепительные работы на территориях, подверженных затоплению. Группировка наращивается.

Отмечается, что уровень воды в реках Уй и Тобол повышается.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и специалистов из Казахстана, достигнет 11 метров.

Также ожидается подъем уровня воды в реках Уй, Исеть и Миасс. В зону подтопления попадут поселки Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и город Курган, всего 62 населенных пункта.