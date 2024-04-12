Сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" арестовали за хищение 2,8 млрд руб.

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ПАО "Россети Северный Кавказ" и "Дагэнерго" обвиняются в хищении 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане, по делу задержаны девять человек, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

"Выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", - заявили в ЦОС.

По данным спецслужбы, "установлено, что ОПГ похитила около 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории республики Дагестан".

Решением Советского суда Махачкалы в отношении девяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они помещены в СИЗО Пятигорска.

В рамках дела, возбужденного следственной частью ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу по факту мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК России), проведено девять обысков по местам жительства и работы фигурантов в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.

"Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигурантов уголовного дела", - сообщили в ЦОС.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам, что, по предварительным данным, злоумышленники допустили нарушения при организации работы по созданию в Дагестане комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных. На этот проект в рамках программы по снижению сверхнормативных потерь в электросетевом комплексе на территории Северного Кавказа были выделены средства федерального бюджета.

"Предусматривалась установка абонентам "Дагэнерго" счетчиков, которые дистанционно передают сведения о потребленной электроэнергии. Это новшество было призвано предотвратить хищения и обеспечить прозрачность расчетов с потребителями. Однако до настоящего времени система так и не введена в эксплуатацию", - пояснила Волк.

В начале апреля пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщала, что глава филиала "Россети Северный Кавказ" в Дагестане Магомедхабиб Мухумаев, арестованный на два месяца, проходит по делу о хищении 2,8 млрд рублей в составе организованной преступной группировки.

"Согласно поступившему материалу, Мухумаев, занимая последовательно должности начальника управления капитального строительства компании "Дагэнерносеть", гендиректора АО "ДЭРС", являясь фактическим руководителем строительной компании "Энергопрогресс", совместно с другими лицами (...) в составе ОПГ, похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа", на сумму около 2,8 млрд рублей", - сказала тогда представитель суда.

Она отметила, что вместе с Мухумаевым по делу проходят еще семеро фигурантов, они также арестованы до 3 июня.

В пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" "Интерфаксу" уточняли, что проводимые правоохранительными органами мероприятия связаны с прежней работой Мухумаева, а не с руководством компанией.

Как сообщается на сайте ПАО "Россети Северный Кавказ", Мухумаев работает в энергетике около 15 лет, занимая различные руководящие должности. До назначения директором он руководил в "Дагэнерго" службой логистики и материально-технического обеспечения, а также управлением капитального строительства. Кроме того, он был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана.