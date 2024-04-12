Активы приморских рыбопромышленников перешли в собственность РФ
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом стала владельцем восьми рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси в рамках исполнения решения Арбитражного суда Приморского края.
Соответствующие записи были внесены в ЕГРЮЛ 12 апреля.
Список компаний, экс-владельцев и стоимость долей (тыс. рублей):
|Компания
|Владелец
|Сумма
|"Прибой-Т"
|Татьяна Батина
|7 708
|"Городское эко такси"
|Сергей Довидович
|121 346
|"Монерон"
|Дмитрий Пашов
|9 883 431
|"Севрыбфлот" и "Аквамарин"
|Екатерина Юн и Евгений Се
|2 134 009
|"Рентэлит"
|Марина Тен
|30 459
|"Курильский универсальный комплекс"
|Виктория Ледукова
|4 958 500
|"Симост Восток"
|Ольга Гурова
|85 264
|"Приморская рыболовная компания"
|Ок Ким
|4 596 600
Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей.
Более крупный из исков - на 358,7 млрд рублей - был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду "Родные острова", учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению истца, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках.
Кан имеет вид на жительство в Корее.
Этот иск был удовлетворен 21 марта в полном объеме, договоры признаны ничтожными, доли в компаниях взысканы в пользу государства. В ходе заседания ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.
Пятый арбитражный апелляционный суд (Владивосток) рассмотрит апелляцию на это решение 23 мая.
Второй иск - на 17,4 млрд рублей - подан к рыбопромышленнику Дмитрию Дремлюге и его семье по аналогичным требованиям. Дремлюга имеет гражданство Украины и живет вне РФ. Этот иск будет рассмотрен 17 апреля.