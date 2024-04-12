Активы приморских рыбопромышленников перешли в собственность РФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению госимуществом стала владельцем восьми рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси в рамках исполнения решения Арбитражного суда Приморского края.

Соответствующие записи были внесены в ЕГРЮЛ 12 апреля.

Список компаний, экс-владельцев и стоимость долей (тыс. рублей):

Компания Владелец Сумма "Прибой-Т" Татьяна Батина 7 708 "Городское эко такси" Сергей Довидович 121 346 "Монерон" Дмитрий Пашов 9 883 431 "Севрыбфлот" и "Аквамарин" Екатерина Юн и Евгений Се 2 134 009 "Рентэлит" Марина Тен 30 459 "Курильский универсальный комплекс" Виктория Ледукова 4 958 500 "Симост Восток" Ольга Гурова 85 264 "Приморская рыболовная компания" Ок Ким 4 596 600

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей.

Более крупный из исков - на 358,7 млрд рублей - был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду "Родные острова", учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению истца, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках.

Кан имеет вид на жительство в Корее.

Этот иск был удовлетворен 21 марта в полном объеме, договоры признаны ничтожными, доли в компаниях взысканы в пользу государства. В ходе заседания ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

Пятый арбитражный апелляционный суд (Владивосток) рассмотрит апелляцию на это решение 23 мая.

Второй иск - на 17,4 млрд рублей - подан к рыбопромышленнику Дмитрию Дремлюге и его семье по аналогичным требованиям. Дремлюга имеет гражданство Украины и живет вне РФ. Этот иск будет рассмотрен 17 апреля.