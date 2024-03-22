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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Рассмотрение иска Генпрокуратуры к рыбопромышленникам ДФО продолжится 17 апреля

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края отложил на 17 апреля рассмотрение меньшего из двух крупных исков Генпрокуратуры РФ к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

Речь идет об иске на 17,4 млрд рублей. Общие претензии, как сообщалось, составляют 376 млрд рублей, причем иск на 358,7 млрд рублей был удовлетворен накануне.

Перенос связан с болезнью судьи, 17 апреля дело продолжит рассматривать другой судья.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края два иска к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей.

Более крупный из исков - на 358,7 млрд рублей - был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану, членам его семьи и благотворительному фонду "Родные острова", учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению истца, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. Кан имеет вид на жительство в Корее. Этот иск был удовлетворен 21 марта в полном объеме, договоры признаны ничтожными, доли в компаниях взысканы в пользу государства. В ходе заседания ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой.

Второй иск - на 17,4 млрд рублей - подан к рыбопромышленнику Дмитрию Дремлюге и его семье по аналогичным требованиям. Дремлюга имеет гражданство Украины и живет вне РФ.

Генпрокуратура РФ ДФО Приморск
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