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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

Эвакуация в Оренбурге, выписка мурманского губернатора из больницы, испытательный пуск МБР с Капустина Яра, арест директора центра образовательных платформ "Промсвязьбанка"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Оренбурге днем объявили об эвакуации из нескольких районов на фоне паводка. К утру пятницы уровень реки Урал превысил опасную отметку почти на 2 метра.

- Директор центра образовательных платформ "Промсвязьбанка" Ярослав Демченко арестован по делу о мошенничестве. В деле речь идет о хищениях при разработке платформы "Горизонт" по заказу Фонда новых форм развития образования, где Демченко возглавлял центр цифровой трансформации образования.

- Государству перешли восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и один оператор такси в рамках исполнения решения Арбитражного суда Приморского края.

- Минобороны РФ сообщило об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр (Астраханская область).

- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписался из больницы. По его словам, "обошлось без осложнений". Вечером 4 апреля на губернатора напал житель Апатит с ножом.

- Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве "с учетом принципа взаимности": ранее был лишен аккредитации сотрудник посольства РФ в Словении.

- Роскомнадзор заблокировал "Полит.ру", объяснив решение тем, что сетевое издание неоднократно размещало недостоверную общественно значимую информацию.

- Возбуждено уголовное дело о взрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова на Коровинском шоссе в Москве. Прозоров в результате взрыва получил ранение.

- Обществознание исключат из программы 6-8 классов с сентября 2025 года, а за счет освободившихся часов будет сделан упор на историю.

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