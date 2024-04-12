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Спутниковая группировка РФ насчитывает свыше 240 космических аппаратов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Спутниковая группировка России в настоящее время составляет более 240 космических аппаратов, еще свыше 100 планируется запустить до конца 2024 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено уже более 20 космических аппаратов", - сказал Мантуров журналистам в пятницу.

По его словам, до конца этого года планируется запуск еще более 100 космических аппаратов.

"Таким образом, в 2024 году в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых", - отметил он.

26 декабря 2023 года в "Роскосмосе" сообщали, что спутниковая группировка России насчитывает 229 аппаратов.

Денис Мантуров Роскосмос Минпромторг РФ
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