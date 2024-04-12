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Первый пуск российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год

Первый пуск российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год
Макет жидкостного ракетного метанового двигателя для перспективной ракеты-носителя "Амур-СПГ"
Фото: Н. Бережная/Роскосмос Медиа/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Первый пуск перспективной ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год, сообщил в пятницу вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги", - отметил он.

В апреле 2023 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" завершится к 2028-2029 годам. Завершение технического проектирования комплекса "Амур-СПГ" планируется на конец 2024 года.

23 января Борисов сообщил, что "Амур-СПГ" может стать основой сверхтяжелой ракеты-носителя.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов. Сообщалось, что возвращаемую первую ступень ракеты можно будет использовать до 50 раз.

10 марта 2023 года "Роскосмос" сообщил о подписании госконтракта на технический проект многоразовой ракеты "Амур-СПГ". По данным госкорпорации, также будет рассмотрена возможность использования ракеты для полетов космонавтов.

22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что стоимость пуска многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ", по предварительной оценке, составит $22 млн. По его словам, в многоразовом варианте исполнения "Амур-СПГ" будет способен вывести на опорную орбиту не менее 10,5 тонны полезной нагрузки, в одноразовом - не менее 13,6 тонны.

"Амур-СПГ" должен заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2".

Денис Мантуров
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