Создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса на Восточном оценили в 600 млрд руб.

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Работы по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) на космодроме Восточный запланированы на 2025-2035 годы, объем финансирования, по предварительным оценкам, составит порядка 600 млрд рублей, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Реализация федерального проекта определена на период 2025 - 2035 годов с выходом на летные испытания КРК СТК в 2033 году в соответствии с указом президента РФ", - сказал Мантуров журналистам в пятницу.

По его словам, работы планируется проводить в рамках федерального проекта "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" государственной программы РФ "Космическая деятельность России".

"Паспорт федерального проекта утвержден решением управляющего совета государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России" в прошлом году. По предварительным оценкам, объем бюджетного финансирования федерального проекта составит порядка 600 млрд рублей", - заявил Мантуров.

14 апреля 2023 года гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что в 2024 году Россия вернется к разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса. По его словам, разработка и создание космического комплекса сверхтяжелого класса может идти 8-9 лет.

Также в апреле 2023 года Борисов отмечал, что обязательным требованием для перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя станет многоразовость ее использования для удешевления пусков. По его словам, перспективная ракета-носитель с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" может стать основой для сверхтяжелой ракеты.

Между тем глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов заявлял в феврале 2021 года, что разработка сверхтяжелой ракеты "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.

Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.

22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что реализация лунной программы со сверхтяжёлой ракетой "Енисей" потребует порядка 1,7 трлн рублей, 900 млрд рублей придётся на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств.