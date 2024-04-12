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Мантуров сообщил о планах пуска модернизированной ракеты "Старт-1М" в 2026 году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в "Роскосмос") разрабатывает сверхлегкую ракету-носитель "Старт-1М", первый пуск запланирован на 2026 год, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В настоящее время ведется разработка сверхлегких одноразовых ракет в интересах как Минобороны, так и "Роскосмоса". В интересах "Роскосмоса" АО "Корпорация МИТ" ведет разработку ракеты "Старт-1М". Планируемая дата пуска - 2026 год", - сказал Мантуров журналистам в пятницу.

В феврале 2019 года в "Роскосмосе" сообщили, что оценивают возможность возобновления запусков ракет по программе "Старт-1".

Семейство конверсионных многоцелевых транспортабельных ракетно-космических комплексов (РКК) "Старт" включало самостоятельно разработанные и эксплуатировавшиеся независимо друг от друга РКК "Старт-1" (четырехступенчатый носитель) и РКК "Старт" (пятиступенчатый носитель). В основе этой техники - боевые ракетные мобильные комплексы "Пионер" и "Тополь".

"Старт-1" - четырехступенчатая ракета-носитель, созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". Всего в 1993-2006 годах было выполнено шесть пусков ракет "Старт-1", на орбиты выведены шесть космических аппаратов.

Денис Мантуров Роскосмос Минпромторг РФ
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