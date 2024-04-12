Посла Франции вызвали на Смоленскую площадь из-за слов главы МИД о диалоге с РФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Посол Франции в Москве Пьер Леви в пятницу был вызван в МИД РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В связи с недавними высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции (Стефана) Сежурне об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, послу Франции было указано на неприемлемость подобного рода заявлений, не имеющих ничего общего с действительностью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

На Смоленской площади добавили, что расценивают "эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами".

Глава французского МИД Стефан Сежурне ранее заявил, что Франция в настоящий момент не заинтересована в переговорах с российскими официальными лицами. Его заявление прозвучало после недавнего телефонного разговора министра обороны Франции Себастьяна Лекорню и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Сегодня не в наших интересах вести обсуждения с российскими официальными лицами, поскольку пресс-релизы, которые публикуются (после переговоров - ИФ), содержат ложную информацию", - сказал Сежурне.

По словам французского министра, для того, чтобы "отношения могли возобновиться", необходимо сначала "восстановить доверие".