Министр обороны Франции провел телефонный разговор с Шойгу

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Франции Себастьен Лекорню 3 апреля побеседовал по телефону с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщил французский телеканал TF1. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Он продлился около часа.

По данным телеканала, "первоначальной темой разговора была борьба против терроризма". Лекорню решительно осудил теракт в Crocus City Hall. При этом он заверил, что у Парижа нет данных, которые бы указывали на причастность к теракту Украины.

Затем эту же информацию сообщили Le Monde и Le Figaro со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Франции.

Также министры обсудили и украинский конфликт, а Лекорню подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Киев.

Это первый разговор двух министров с октября 2022 года.