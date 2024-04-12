Иноагентами признаны Илья Барабанов и Ася Казанцева

Из реестра исключены в связи с ликвидацией три организации

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Минюст включил в список иностранных агентов пять человек и ООО "Иноагент АВК".

Одновременно из реестра исключены в связи с ликвидацией региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", общество с ограниченной ответственностью "ЗП" и автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит".

Перечень иноагентов пополнили публицист Иван Асташин, журналист Илья Барабанов, научный журналист Анастасия (Ася) Казанцева, журналист и писатель Иван Филиппов, Николай Кузьмин. По данным Минюста, все они, кроме Кузьмина, сейчас находятся за границей.

Асташину вменяют выступления против СВО, распространение фейков, направленных на формирование негативного образа Российской Федерации и российской армии, призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах. Также он участвовал"в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

По данным Минюста, Барабанов распространял фейки о решениях и политике российских властей, выступал против СВО, участвовал в создании контента иноагентов.

"Казанцева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом, а также в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", - сказано в пресс-релизе.

Кузьмин, по данным Минюста, участвовал в создании и распространении контента иноагентов, высказывался против СВО и распространял фейки о решениях и политике российских властей.

Филиппов участвовал как респондент "на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами", а также участвовал в создании и распространении контента иноагентов. Также он распространял "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации, выступал против специальной военной операции на Украине".

Включенное в реестр ООО "Иноагент АВК" по требованиям закона учредил иноагент Андрей Караулов.