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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Михаил Веллер объявлен иноагентом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера.

Также иноагентами признаны основательница сети семейных кафе "АндерСон" Анастасия Татулова, "Российское социалистическое движение" (РСД).

Отмечается также, что в соответствии с распоряжениями Минюста в реестр иноагентов включено ООО "Большая семерка" и ООО "Институт нейрокогнитивных исследований". Уточняется, что эти юридические лица были учреждены иностранными агентами – Р. Белым, В. Дымарским, Е. Малаховской, М. Шакировым, А. Рудым, А. Штефановым, В. Жуковским и С. Козловским.

Веллер в настоящее время проживает за пределами РФ. По данным Минюста, писатель выступал против СВО, участвовал в создании материалов иноагентов, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ.

Татулова также покинула РФ. Ей вменяются высказывания против специальной военной операции на Украине, участие в создании материалов иноагентов и распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа РФ и ее Вооруженных сил.

По данным ведомства, РСД распространяло недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях, "организовывало и принимало участие в митингах и мероприятиях, проводимых за рубежом. Призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, а также выступало против специальной военной операции на Украине".

Минюст Михаил Веллер Анастасия Татулова Российское социалистическое движение РСД
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