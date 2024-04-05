Михаил Веллер объявлен иноагентом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера.

Также иноагентами признаны основательница сети семейных кафе "АндерСон" Анастасия Татулова, "Российское социалистическое движение" (РСД).

Отмечается также, что в соответствии с распоряжениями Минюста в реестр иноагентов включено ООО "Большая семерка" и ООО "Институт нейрокогнитивных исследований". Уточняется, что эти юридические лица были учреждены иностранными агентами – Р. Белым, В. Дымарским, Е. Малаховской, М. Шакировым, А. Рудым, А. Штефановым, В. Жуковским и С. Козловским.

Веллер в настоящее время проживает за пределами РФ. По данным Минюста, писатель выступал против СВО, участвовал в создании материалов иноагентов, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ.

Татулова также покинула РФ. Ей вменяются высказывания против специальной военной операции на Украине, участие в создании материалов иноагентов и распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа РФ и ее Вооруженных сил.

По данным ведомства, РСД распространяло недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях, "организовывало и принимало участие в митингах и мероприятиях, проводимых за рубежом. Призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, а также выступало против специальной военной операции на Украине".