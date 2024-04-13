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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Еще пятерым жителям Токмака потребовалась экстренная медпомощь после атаки ВСУ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели достали из-под завалов домов, разрушенных из-за обстрела ВСУ в Токмаке (Запорожская область), пятерых человек, они получают медпомощь, сообщил в субботу губернатор Евгений Балицкий.

"Спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек. Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что у спасенных людей - ожоги и ранения, трое находятся в тяжелом состоянии, их экстренно перевезут в областную больницу.

Об атаке на жилой сектор Токмака Балицкий сообщил в минувшую пятницу, отметив, что есть погибшие, среди которых один ребенок, и раненые. Утром в субботу губернатор проинформировал, что число погибших возросло до восьми, среди них двое детей. 13 пострадавших госпитализировали.

В телеграм-канале администрации Токмака уточняется, что в результате ракетного удара со стороны ВСУ повреждены три многоквартирных дома.

Токмак Запорожская область Евгений Балицкий
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