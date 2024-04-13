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Глава МЧС РФ заявил о риске второй волны паводка в Алтайском крае

Глава МЧС РФ заявил о риске второй волны паводка в Алтайском крае
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил о нормализации обстановки с половодьем в Алтайском крае, но предупредил о риске второй волны паводка.

"Сегодня мы облетели некоторые районы и ознакомились с обстановкой. Она стабилизируется, но с учетом климатических и территориальных особенностей, есть вероятность второй волны паводка", - приводит пресс-служба ведомства в субботу слова министра, который находится на Алтае с рабочей поездкой.

В РоссииМЧС сообщило, что прохождение половодья в Алтайском крае еще не завершеноЧитать подробнее

Глава МЧС также потребовал от властей региона обратить внимание на все сезонные риски, в том числе в преддверии пожароопасного периода.

В субботу в правительстве региона прошло заседание рабочей группы правкомиссии, в котором приняли участие руководители служб и структур, задействованных в работе по минимизации негативных последствий подтоплений.

По данным на 13 апреля, от воды освободились 735 жилых домов, 1 972 приусадебных участка в 86 населенных пунктах. Более 160 человек, в том числе 30 детей, вернулись в жилье из пунктов временного размещения.

Хроника 30 марта – 13 апреля 2024 годаПаводок в России
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