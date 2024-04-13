Число погибших в запорожском Токмаке в результате удара ВСУ достигло десяти

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Десять человек погибли в результате удара ВСУ по жилому сектору Токмака (Запорожская область), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка. Два человека числятся пропавшими без вести. Разбор завалов и поиски продолжаются", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Балицкий сообщал о восьми жертвах. По его данным, спасатели достали из-под завалов домов пятерых человек, они получают медпомощь.