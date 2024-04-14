Ответный удар Ирана по Израилю: между проявлением силы и риском войны

Научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий рассказал о своем прогнозе относительно атаки Ирана

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Закончился священный для мусульман месяц Рамадан, и в ночь на 14 апреля Иран исполнил угрозу нанести удар по Израилю в ответ на атаку иранского консульства в Сирии. По территории Израиля было запущено не менее 200 дронов и ракет, большинство из них сбиты.

Перед атакой Ирана на израильскую территорию наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов поговорил о возможном масштабе ответа и его последствиях со старшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым.

Ответный удар вполне вероятен!

Лямин: Вероятность нанесения такого удара, как мне кажется, очень большая. Иначе это будет расценено как крайняя слабость Ирана! Более того, нельзя исключить что подобная "слабость" может спровоцировать Израиль на еще более опасные шаги. Надо понимать, что Израиль своим ударом по консульству Ирана в Сирии пересек, грубо говоря, негласную черту, которая отделяла две стороны от более серьезного военного конфликта.

Да, в их взаимоотношениях не исключались диверсионные акты, саботажи, использование в своих целях различных враждебных группировок, но при этом они уходили от прямых военных ударов по территории друг друга и по объектам, на которые распространяется экстерриториальность. Не было ударов по самолетам, кораблям, по территории посольств.

Удар по иранскому консульству, как недавно заявил верховный лидер Ирана, – это удар по территории Ирана. Фактически это звучит так: не ответить на такой удар значит показать свою уязвимость, и не только по отношению к Израилю, но и по отношению к другим странам региона. С точки зрения региональный политики это было бы демонстрацией слабости крупной региональной державы.

Корр.: Можно ли этот шаг Израиля назвать политической провокацией?

Лямин: Да, это выглядит именно так. Повторюсь - много лет между Израилем и Ираном проходят тайные действия друг против друга в виде вариантов диверсионной войны, но от прямых ударов друг против друга они воздерживались.

И вдруг Израиль пошел на этот шаг?! И с политической точки зрения ничего другого, кроме как нанести ответный удар, просто невозможно себе представить.

Ответный удар должен быть, но не чрезмерным.

Корр.: Это одномоментный ракетный удар или начало крупномасштабных военных действий?

Лямин: Удар должен быть безусловно ощутимым, но в то же время не должен стать прелюдией большой войны. Безусловно, все учитывают, что в случае большой войны Израиль может на свою сторону привлечь США, а Иран против коалиции Израиля и США, думаю, не хотел бы выступать. Скорее всего, иранское руководство попытается нанести ограниченный, но очень серьезный, ощутимый и болезненный удар, который все могли бы расценить как адекватный ответ. Но в то же время он не должен быть чрезмерным.

Корр.: Что имеется в виду под понятием "чрезмерный"?

Лямин: Для Ирана, конечно, непростая задача – выбрать соответствующую цель. Ему нужно пройти между Сциллой и Харибдой. То есть удар не должен быть слишком слабым, ибо это воспримут как слабость страны. И в то же время его будут считать в международном сообществе чрезмерным, если он приведет к большим жертвам среди гражданского населения. Это тоже может привлечь США вмешаться на стороне Израиля. Такой удар будет квалифицироваться чрезмерным и тогда нельзя исключить большую войну. Повторяю: большой войны Иран явно хочет избежать.

Корр.: Имеется в виду, что Иран может нанести ракетный удар по каким-то объектам?

Лямин: Вероятно, ракетами или дронами может быть нанесен удар по правительственным, а скорее, военным объектам, по военной базе. Конечно, наиболее симметричным выглядел бы удар по израильскому посольству в какой-либо стране.

Но в этом случае надо ждать дипломатических неприятностей с третьей стороной, то есть там, где расположено израильское посольство. Ракетный удар в сторону Израиля будет через Ирак или Сирию и, конечно, эти страны возражать не будут.

Израильская ПВО достаточна сильна

Корр.: Каковы возможности перехвата иранских ракет Израилем или Соединенными Штатами?

Лямин: Возможности перехвата очень серьезные. Израиль обладает, вероятно, одной из самых плотных в мире современных систем противоракетной обороны. Она многоуровневая и рассчитана на перехват ракет различной модификации. Например, хорошо известный "Железный купол" рассчитан на перехват реактивных снарядов небольшой дальности. Следующий эшелон, расположенный выше него – система "Праща Давида". Еще выше – для перехвата баллистических ракет средней дальности. Кроме того, Израиль обладает насыщенной системой ПВО для перехвата крылатых ракет.

Таким образом, возможности для перехвата ракетного удара у Израиля очень серьезные. Конечно, поддержку в таком случае можно ожидать и от кораблей Соединенных Штатов, которые находятся в Красном море: авианосец и корабли сопровождения. У них тоже широкие возможности для перехвата ракет различного класса. Так что возможности для перехвата ракет достаточно большие.

Союзники Ирана будут ждать, не вмешиваясь активно

Корр.: Значит, возможности затяжной войны, тем более, сухопутной, вы не предвидите?

Лямин: Что касается сухопутной войны, то вообще о ней сложно говорить. Для этого нужно перебрасывать войска через другие страны. Можно ли ожидать что-то от союзников Ирана? Если имеется в виду "Хезболла", то отношения Израиля с "Хезболлой" – это отдельная статья. Они могут обстреливать северную территорию Израиля, но там и так уже не один месяц идет перестрелка. Ее даже можно назвать ежедневной, и она не зависит от ответного удара Ирана. Здесь уже играют роль другие соображения, непосредственно не относящиеся к ирано-израильским отношениям.

К тому же надо иметь в виду, что Иран должен дать прямой ответ со своей стороны, так как удар был нанесен по его консульству, по его территории. Поэтому я думаю, что и союзники Ирана ждут ответных прямых действий именно со стороны Ирана.

Корр.: И все же, союзники Ирана могут подключиться к его ответному удару?

Лямин: Они могут, конечно, запустить дроны или ракеты для дополнительного отвлечения израильского ПВО, чтобы таким образом ослабить противодействие главному удару. Но надо понимать, что и возможности союзников Ирана намного слабее, чем у самого Ирана. И многоуровневый ответный удар может действительно привести к большой войне, которая сейчас не выгодна никому, в том числе и самому Ирану.

Корр.: Если все уверены в следующем шаге Ирана и ждут его, то ждать ли ответа Израиля, нанесет ли он, в свою очередь, удар уже по некоторым важным объектам Ирана?

Лямин: Если Израиль "отбомбится" по ядерным объектам Ирана, то ответ будет намного более мощным, чем ожидаемый сейчас. Ясно, что пока Иран будет стараться избежать обстрела ядерного центра Израиля или крупных промышленных центров, чтобы избежать больших жертв. Если же Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана, то у последнего уже не будет никаких сдерживающих моментов и обмен новыми ударами точно не будет ничем ограничен. Это уже будет широкомасштабный конфликт, в котором и Израиль очень сильно пострадает. Так что, по логике вещей, упреждающего удара я, например, не жду.