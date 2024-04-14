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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Франция и Бельгия осудили иранскую атаку на Израиль

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Главы МИД Франции и Бельгии заявили в воскресенье об осуждении своими странами ударов Ирана по Израилю.

"Решившись на такую беспрецедентную акцию, Иран выходит на новый уровень в своих дестабилизирующих действиях и создает риск военной эскалации", - написал в сети X министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Он добавил, что Франция "подтверждает свою приверженность безопасности Израиля и заверяет его в своей солидарности".

В сообщении также в сети X министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб заявила о решительном осуждении нападения Ирана на Израиль.

"Это серьезная эскалация и угроза региональной стабильности. Это нападение ставит под угрозу население и еще дальше отдаляет нас от мира", - написала бельгийский министр.

В ночь на воскресенье Иран сообщил, что запустил ракеты и беспилотники в сторону Израиля в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Франция Бельгия Иран Израиль
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