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Более 6,6 тыс. жителей Курганской области покинули свои дома из-за паводка

Более 6,6 тыс. жителей Курганской области покинули свои дома из-за паводка
Укрепленная мешками с песком набережная реки Тобол в Кургане
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 6,6 тыс. жителей Курганской области эвакуированы из зон подтопления, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"В Курганской области продолжается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и г. Кургана. В населенных пунктах данных муниципальных округов продолжается превентивная эвакуация. Эвакуированы свыше 6600 человек. Сейчас в пунктах временного размещения находится 769 граждан, в том числе 204 ребенка", - говорится в сообщении.

Всего в регионе развернуто 99 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы.

Для эвакуированных из зоны подтопления организовано горячее питание. Они обеспечены предметами первой необходимости. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, сотрудников органов правопорядка. Работают психологи.

Также ведомство сообщает, что специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводят мониторинг складывающейся ледовой обстановки на реке Тобол в районе гидроузла в г.Кургане для выявления ледовых заторов, которые собираются выше по течению и могут усилить ширину разлива или создать эффект последующей волны.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. По состоянию на 13 апреля подтопленными остаются269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог в 12 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском). За прошедшие сутки освободились от воды 11 жилых домов и 20 приусадебных участков.

Курганская область МЧС России
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