Река Тобол у Кургана поднялась за сутки на 75 см

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 491 см, сообщает мэрия.

"14 апреля. Уровень воды в реке Тобол. На 08:00 уровень воды в р. Тобол у Кургана составляет 491 см. (...)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на это же время 13 апреля уровень воды составлял 416 см (над "нулем поста"). Таким образом, за сутки вода в реке поднялась на 75 см.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале в воскресенье написал, что уровень Тобола составляет уже почти 5 метров. Последние два часа вода добавляется по 20 см.

"При 6 метрах начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город. Сейчас уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка. Пойма очень влажная", - сообщил он.

Также губернатор добавил, что электроэнергия и газ будут "вынужденно отключаться на превентив во избежание несчастных случаев и аварий".

Шумков еще раз призвал зауральцев, попадающих в зону подтопления, покинуть свои дома.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе поднимается уровень воды в реке Тобол. Вода движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам области и Кургану. Пик паводка в городе прогнозируют к 14-15 апреля.

В Кургане мешками с песком и грунтом укрепляют и поднимают дамбу. Ее общая протяженность составляет порядка 30 км.