Режим ЧС объявлен в Курганской области из-за паводка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Курганской области, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"Вводим ЧС регионального уровня", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

По словам Шумкова, в ближайшее время МЧС опубликует новый перечень подтопляемых территорий.

"Стихия непредсказуема, объем воды чрезвычайный, не рискуйте своими жизнью и здоровьем. (...) Уходите из своих домов, расположенных вблизи поймы, немедленно", - призвал глава региона.

Как сообщалось, по оперативным данным МЧС, в зону вероятного подтопления попадают 62 населенных пункта Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и город Курган, в том числе 4,3 тыс. домов и 5,55 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков, 18,7 тыс. человек, среди которых 3,6 тыс. детей. Ожидается подъем уровня воды в реках Тобол, Уй, Исеть, Миасс.

По данным на понедельник, подтоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и низководный мост.

В пунктах временного размещения находятся 119 человек, еще более 500 эвакуировавшихся расположились у родственников.