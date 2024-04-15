Уровни Томи и Оби превысили опасные отметки в Томской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Уровни воды рек Томь и Обь в Томской области за минувшие сутки повысились, превысив опасные отметки в двух пунктах наблюдения, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Уровень воды в реке Томь (...) в районе Речвокзала (в Томске - ИФ) повысился на 14 см и составляет 761 см при опасной отметке 750 см", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что уровень воды в Оби в районе села Никольское Кривошеинского района повысился на 45 см и составляет 952 см при опасной отметке 864 см. На остальных постах наблюдения на Оби и Томи уровни не превышают опасных значений.

По данным ведомства, в селе Вершинино затоплено 66 приусадебных участков, 27 жилых домов; в селе Батурино - 10 приусадебных участков, 3 жилых дома; в деревне Черная речка - 7 приусадебных участков; СНТ "Ягодка" - 30 приусадебных участков; СНТ "Солнечное" - 50 приусадебных участков; СНТ "Медведка" - 5 приусадебных участков; СНТ Озеро Долгое села Яр - 20 приусадебных участков.

Впервые сообщается о затоплении территории СНТ "Левобережье", где накануне объявили эвакуацию. Там вода зашла на 123 приусадебных участка.

Кроме того, по данным МЧС, затоплены 15 приусадебных участков в деревне Оськино Шегарского района, расположенной на берегу Оби.

Позже в ГУ МЧС сообщили, что в Томске 15-17 апреля вода в Томи продолжит подниматься и возможно достижение опасной отметки 890 см в районе Лагерного сада (сейчас 860 см). Кроме того, прогнозируется продолжение подтопления приусадебных участков деревне Черная речка и селе Тахтамышево.