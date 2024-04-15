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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Уровень воды в Тоболе в Кургане почти достиг 6 м

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тоболе в Кургане за два часа повысился еще на 11 см, сообщает правительство Курганской области в ночь на понедельник.

"По данным на 15 апреля на 2:00 (0:00 по Москве - ИФ) он составляет 596 см", - говорится в сообщении.

Подъем продолжается и в Кетовском округе, рост уровня воды там за последние два часа составил от 18 до 20 см.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что в Кургане при шестиметровом уровне воды в Тоболе начнется подтопление правобережной части Кургана.

Как сообщалось, утром в воскресенье уровень воды в Тоболе возле Кургана составлял 491 см, по данным на полночь - уже 585 см.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. Пик паводка в Кургане прогнозировался к 14-15 апреля.

По прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года - от 9 м до 10 м 70 см.

Вадим Шумков Курган Росгидромет
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