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Под Томском еще на двух территориях ввели режим ЧС из-за паводка

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Томском районе Томской области объявили режим чрезвычайной ситуации в Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях, сообщил в Telegram глава районной администрации Вячеслав Черноус.

"В Калтайском поселении в связи с затоплением территорий СНТ, в Зоркальцевском - вода зашла в микрорайон Западный. Таким образом, режим ЧС действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений", - написал он.

Пункты временного размещения для жителей развернуты в школах сел Вершинино, Батурино, Кафтанчиково, Зоркальцево, Курлек, а также школах деревни Кисловка и поселка Синий Утес.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь у речного вокзала в Томске превысил опасную отметку. По прогнозам, 15-17 апреля ожидается продолжение подъема уровня воды, и возможно достижение опасной отметки 890 см в районе Лагерного сада (сейчас 860 см). Кроме того, прогнозируется продолжение подтопления приусадебных участков деревне Черная речка и селе Тахтамышево.

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Хроника 30 марта – 15 апреля 2024 годаПаводок в России
Томск Томь Тахтамышево Вячеслав Черноус Томский район Томская область
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