Число подтопленных домов и участков выросло в Курганской области

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области остаются подтопленными свыше 300 домов и 570 участков, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки от воды освободился один приусадебный участок в Притобольном округе в населенном пункте Плотниково.

Сообщалось, что накануне подтоплены были в трех муниципальных округах (Звериноголовском, Притобольном и Куртамышском) 304 жилых дома и 473 приусадебных участка.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе продолжает подниматься уровень воды в реке Тобол.