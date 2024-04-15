В Кургане вода в Тоболе поднялась до 631 см

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане уровень воды в реке Тобол к 8:00 (6:00 по Москве) поднялся до 631 см, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее предупредил, что при шестиметровом уровне воды в Тоболе начнется подтопление правобережной части города.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Его пик в Кургане прогнозировался к 14-15 апреля.

По прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года - от 9 м до 10 м 70 см.