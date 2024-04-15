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В Белгороде ставят модульные бетонные укрытия на пляжах и в парках

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Белгороде продолжается установка бетонных модульных укрытий, сообщил в Telegram мэр города Валентин Демидов.

"Сейчас, с приходом тепла, первоочередное внимание мы уделили общественным пространствам: паркам, скверам, пляжам. Здесь размещено уже более 50 конструкций", - написал он.

На набережной и на пляже парка "Берега" установлено семь защитных модулей, в парке Победы - пять, в Центральном парке и на Белгородском Арбате - девять, в районе набережной за спортивным комплексом им. Хоркиной - три конструкции, в Южном парке - один модуль.

Всего в Белгороде установили 385 модульных укрытий. Кроме общественных пространств, они размещены у остановок маршрутного транспорта, образовательных и медицинских учреждений.

Белгород Валентин Демидов
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