Белгородские АЗС оборудуют укрытиями от обстрелов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков поручил оборудовать автозаправочные станции в регионе укрытиями от обстрелов для сотрудников и посетителей.

"Нужно обязать руководителей предприятий это сделать. У нас, кстати, достаточно много автозаправочных станций, которые эту работу уже выполнили. Такое поручение я Дмитрию Глебовичу Гладскому (первый заместитель губернатора - ИФ) уже дал", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

С 29 декабря 2023 года территории Белгорода и пригорода неоднократно подвергались воздушным атакам ВСУ. В результате атаки на Белгород 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Число пострадавших превысило 100 человек.

После этого в Белгороде начали устанавливать модульные железобетонные укрытия на остановках общественного транспорта для защиты людей при обстрелах. Кроме того, изготавливаются модульные укрытия для школ и детских садов.

Около 100 блоков будут установлены в местах обстрелов города Белгорода в ближайшие недели.

Эта работа проводится также в приграничных муниципалитетах.