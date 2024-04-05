Прервавший работу из-за обстрелов белгородский зоопарк откроется 6 апреля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Белгороде 6 апреля откроется для посещения зоопарк, который закрылся в марте из-за обстрелов, сообщила дирекция зоопарка во "ВКонтакте".

Зоопарк будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. На его территории поставили модульные укрытия, их закупили совместно с администрацией города.

Ранее при обстреле Белгорода в зоопарке погибла самка кенгуру Беннета Гранди, были повреждены экзотариум и вольер кенгуру. Сотрудники не пострадали.