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Крымский мост закрывали для машин второй раз за день

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Крымский мост перекрывали второй раз за день для проезда автотранспорта, следует из сообщений телеграм-канала о ситуации на автомобильных подходах к мосту.

Сообщение о том, что движение автомобилей по мосту возобновилось, опубликовали в 16:30 по московскому времени. О перекрытии моста сообщали в 15:25.

В первый раз мост закрывали более чем на два часа, из-за чего в очередях к досмотровый пунктам скопилось почти 700 автомобилей.

Крымский мост
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