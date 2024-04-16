Уровень воды в Тоболе в Кургане вырос до 742 см

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол близ Кургана за последние два часа поднялся до 742 см, сообщает пресс-служба правительства области.

Отмечается, что Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды во вторник. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 м/с, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону города Кургана.

Ранее сообщалось, что неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные - при 850 см.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что 15-18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни - резкий.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.