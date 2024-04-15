Власти сообщили, что на Курган идет колоссальный объем воды

Паводок в Кургане Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 1 млрд кубометров воды из Казахстана добавляется к собственным водам реки Тобол в Курганской области, сообщил губернатор региона Вадим Шумков; по его словам, к областному центру приближается колоссальный объем воды.

"Дополнительно к собственным водам Тобола и стекающим в него вешним водам идет более 1 млрд 300 млн кубометров воды из Казахстана, что, по данным Федерального агентства водного хозяйства, в два раза превышает объем сбросов 1994 года", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, "голова" паводка сейчас находится в 10 км от города Кургана.

"Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу", - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что уровень воды в селе Звериноголовское снижается крайне медленно, что также указывает на огромный объем двигающейся по Тоболу водной массы.

Глава региона также сообщил, что водой уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ.

Шумков призвал всех, кто подпадает в зону подтопления, эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что вода уже "перешла" дорогу на Нижнюю Утятку, перелилась через Малочаусовский мост, затопила дачи и дома в СНТ "Просвещенец", СНТ "Корвет", подходит к микрорайонам Черемухово, Осиновке, Старокомогоровке, Смолино; есть угроза затопления правобережных СНТ.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что 15-18 апреля в реке Тобол у города Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни - резкий.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.