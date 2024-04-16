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ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании гражданина РФ, который, по данным спецслужбы, совершил подрыв автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный мужчина 1983 года рождения подорвал машину экс-сотрудника СБУ, являющегося гражданином России, по заданию украинских спецслужб.

В сообщении не уточняется имя бывшего сотрудника СБУ, однако 12 апреля сообщалось, что СК РФ расследует дело о взрыве автомобиля на севере Москвы, который принадлежал Прозорову.

В ФСБ заявили, что задержанный после начала специальной военной операции выезжал на Украину, "где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ".

"По заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Малюка Василия", в марте этого года он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и после разведки в районе проживания экс-сотрудника СБУ заминировал его автомобиль, говорится в сообщении ЦОС.

В ФСБ напомнили, что столичным управлением СКР было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 ("Покушение на убийство"), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.

"Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации деяний задержанного по ст. 205 ("Террористический акт") и ст. 275 ("Государственная измена") УК РФ, по которым ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в ЦОС.

Ранее в СМИ сообщалось, что на Коровинском шоссе произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, собственником которого является бывший сотрудник СБУ, переехавший в Россию до начала СВО Василий Прозоров. В результате взрыва он получил ранение. Также повреждены рядом стоящие машины.

СКР сообщил, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Прозоров с 1999 по 2018 год был сотрудником Службы безопасности Украины. В 2019 году на пресс-конференции в Москве Прозоров заявлял, что Украина ответственна за катастрофу малазийского "Боинга", выполнявшего рейс MH-17, причастна к убийствам командиров ДНР. Он также утверждал, что работа СБУ курируется иностранными специальными службами.

В СБУ тогда признали, что Прозоров действительно являлся их сотрудником, но был уволен по служебному несоответствию.

ФСБ СБУ Москва Украина Василий Прозоров
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