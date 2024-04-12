Возбуждено уголовное дело о взрыве в Москве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ устанавливает обстоятельства взрыва автомобиля на севере Москвы, возбуждено уголовное дело.

"В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале столичного управления СКР.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что в пятницу утром на Коровинском шоссе произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, собственником которого является бывший сотрудник СБУ, переехавший в Россию до начала СВО, Василий Прозоров. В результате взрыва он получил ранение. Также повреждены стоявшие рядом автомобили.

Прозоров с 1999 по 2018 год был сотрудником Службы безопасности Украины. В 2019 году на пресс-конференции в Москве Прозоров заявлял, что Украина ответственна за катастрофу малазийского "Боинга", выполнявшего рейс MH-17, причастна к убийствам командиров ДНР. Он также утверждал, что работа СБУ курируется иностранными специальными службами.

В СБУ тогда признали, что Прозоров действительно являлся их сотрудником, но был уволен по служебному несоответствию.