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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

ФСБ задержала подозреваемого в доставке в РФ взрывчатки для подрыва экс-сотрудника СБУ

Взрывчатку везли из Варшавы под видом средств для маникюра

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании гражданина РФ и Молдавии, который привез взрывчатку, заложенную под автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве.

"Задержан гражданин России и Молдовы, 1994 г.р., осуществивший в качестве курьера доставку в Россию из-за рубежа компонентов радиоуправляемого взрывного устройства, с применением которого 12 апреля Москве по указанию главы Службы безопасности Украины Василия Малюка совершен подрыв автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника украинской спецслужбы", - сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, составляющие взрывного устройства были закамуфлированы сотрудниками СБУ в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, которые в Варшаве при посредничестве местной жительницы были переданы посылкой в частную транспортную компанию для доставки в московский регион.

"Получив груз в Литве, курьер доставил его на автомашине в г. Москву. По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину РФ, 1983 г.р., который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего", - сообщили в ЦОС, добавив, что в отношении задержанного принимается процессуальное решение.

В РоссииВозбуждено уголовное дело о взрыве в Москве машины экс-сотрудника СБУ ПрозороваЧитать подробнее

Ранее в СМИ сообщалось, что на Коровинском шоссе взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, собственником которого является бывший сотрудник СБУ, переехавший в Россию до начала СВО Василий Прозоров. В результате взрыва он получил ранение. Также были повреждены стоящие рядом автомобили.

СКР сообщил, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Возбуждены дела по по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Во вторник ФСБ сообщила о задержании подозреваемого по этому делу - гражданина РФ 1983 года рождения.

Прозоров с 1999 по 2018 год был сотрудником Службы безопасности Украины. В 2019 году на пресс-конференции в Москве Прозоров заявлял, что Украина ответственна за катастрофу малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH-17, и причастна к убийствам командиров ДНР. Он также утверждал, что работа СБУ курируется иностранными спецслужбами.

В СБУ тогда признали, что Прозоров действительно являлся их сотрудником, но был уволен по служебному несоответствию.

ФСБ Украина Василий Прозоров
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