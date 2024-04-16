Путин подписал указ о выплатах добровольцам, вступившим в Росгвардию

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах и компенсациях для бойцов добровольческих формирований в составе Росгвардии, участвующих в специальной военной операции.

Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации во вторник.

Теперь добровольцы в составе Росгвардии будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные - в случае смерти военного.

Путин ранее ввел обязательное государственное страхование добровольцев, участвующих в СВО в составе ВС РФ.

Документ предполагает гарантии в случае гибели или смерти в течение года после ранения, получения инвалидности или ранения.

Федеральный закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования, был подписан президентом РФ в конце 2023 года.