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Путин встречается с добровольцами, отправляющимися в зону СВО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин начал встречу с добровольцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе и в ближайшее время отправятся в зону проведения специальной военной операции.

Среди них есть те, кто уже неоднократно участвовал в СВО.

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Российский университет спецназа находится в Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Обучение в университете охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов.

С начала СВО на его базе прошли подготовку более 19 тыс. добровольцев. Для них разработаны курсы ускоренной боевой подготовки, охватывающие тактику, физическую и медицинскую подготовки, психологическую устойчивость и многое другое.

Владимир Путин
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