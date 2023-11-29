Кабмин РФ утвердил правила выплаты страховки для добровольцев-участников СВО

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил страховых выплат для пребывающих в добровольческих формированиях с 24 февраля 2022 года.

"Страховые компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии, а также в случае, если доброволец стал инвалидом", - сообщается в среду на сайте правительства.

Для того, чтобы получить страховую компенсацию, добровольцу или его родственникам необходимо обратиться в военкомат по месту жительства или в воинскую часть, на базе которой создавалось то или иное добровольческое формирование, с соответствующим заявлением.

"В случае гибели добровольца выплаты по страховке в равных долях могут получить его супруга, родители или усыновители, дедушка или бабушка, воспитывавшие его без родителей не менее трех лет, отчим или мачеха, содержавшие его не менее пяти лет. Кроме того, страховку могут получить несовершеннолетние дети добровольца, его дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, а также его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очном отделении вуза или колледжа", - уточняется в сообщении.

Таким образом, на добровольцев распространяется ряд льгот, которые ранее были доступны только контрактникам.

Неделю назад рабочая группа по СВО предложила расширить льготы контрактников на добровольцев. "В частности, предлагаем: распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество", - сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Право добровольцев на обязательное государственное страхование жизни и здоровья установил президент РФ Владимир Путин в августе. Согласно документу, размер страховой выплаты в случае смерти добровольца составит более 3,1 млн рублей. В случае установления инвалидности выплаты составят: более 2,3 млн рублей - при установлении I группы инвалидности, более 1,5 млн рублей - при установлении II группы инвалидности, а при установлении III группы инвалидности - более 780 тыс. рублей. При получении тяжёлого увечья размер страховой компенсации составит 313,1 тыс. рублей, а в случае лёгкого увечья - около 78,3 тыс. рублей.