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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

С начала года почти 4 тыс. россиян пострадали от укусов клещей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В России в этом году после укусов клещей в медучреждения обратились почти 4 тысячи граждан, клещевой вирусный энцефалит ни у кого не выявлен, сообщает во вторник Роспотребнадзор.

"С началом весенне-летнего сезона начинается и повышенная активность клещей - опасных носителей инфекционных заболеваний. По данным оперативного еженедельного мониторинга в 80 субъектах РФ, в медицинские организации обратились около 3,9 тыс. граждан в связи с укусами клещей, что почти в два раза ниже показателей прошлого года (в 2023 - свыше 6,5 тыс. человек)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что случаи заболевания боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом не выявлены. Наибольшее количество обратившихся к медикам после укусов клещей отмечено в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Калининградской, Липецкой, Псковской областях, Крыму, ДНР и в Санкт-Петербурге.

В ведомстве сообщили, что от клещевого вирусного энцефалита в России привито около 1,4 млн человек. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,8 млн человек.

Роспотребнадзор
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