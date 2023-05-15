Роспотребнадзор не подтвердил опасения об угрозе заражения человека чумой от клещей

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Информацию СМИ о том, что три новых выявленных вида клещей якобы могут вызывать чуму, нельзя считать обоснованной, так как случаи заражения человека чумой от гамазовых клещей не фиксировались, кроме того, данный вид клещей на людей не нападает, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В статье Persian Journal of Acarology, действительно, описаны три новых вида гамазовых клещей. По следам публикации вышел комментарий о том, что эти клещи "могут вызвать чуму" и некоторые другие природно-очаговые заболевания. Этот комментарий нельзя назвать обоснованным", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Там отмечается, что авторы, рассказавшие о новых клещах, не проводили исследований на предмет заражения членистоногих чумным микробом. Также не установлен факт передачи возбудителя млекопитающим от этих клещей.

Кроме того, летучие мыши, на которых были найдены новые виды клещей, не являются носителями возбудителя чумы.

Также в ведомстве сообщили, что "случаи заражения человека чумой от гамазовых клещей в принципе не фиксировались. Все дело в том, что гамазовые клещи на людей не нападают".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что российские учёные открыли три новых вида клещей, которые способны переносить чуму и лихорадку Западного Нила. Паразиты широко распространены в Монголии и Сибири.