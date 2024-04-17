Уровень воды в реке Тобол в Кургане превысил отметку в 830 см

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в Кургане в результате половодья увеличился до 830 см, следует из данных карты "Паводок", сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

"Уровень воды в Тоболе продолжает расти, рост стал более интенсивным. В Кургане на 17 апреля на 02:00 уровень составляет 830 см, + 26 см за 2 часа", - говорится в сообщении.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. Уровень воды продолжает расти в реке Тобол у Кургана и в Кетовском округе. Свыше 13 тыс. жителей Курганской области эвакуировали из-за подтоплений.