В Кургане вода в реке Тобол поднялась на 20 см - до 794 см

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане вода в реке Тобол за два часа поднялась на 20 см и к 22:00 (20:00 по Москве) достигла уровня 794 см, сообщила пресс-служба правительства Курганской области.

По-прежнему прибывает вода и в Кетовском округе, где в районе сразу трех населенных пунктов, включая само село Кетово, ее уровень уже превысил 10 метров. Оттуда вода движется на Курган.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.