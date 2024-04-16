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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

В Кургане вода в реке Тобол поднялась на 20 см - до 794 см

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане вода в реке Тобол за два часа поднялась на 20 см и к 22:00 (20:00 по Москве) достигла уровня 794 см, сообщила пресс-служба правительства Курганской области.

По-прежнему прибывает вода и в Кетовском округе, где в районе сразу трех населенных пунктов, включая само село Кетово, ее уровень уже превысил 10 метров. Оттуда вода движется на Курган.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 16 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Кетово Тобол Курганская область
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