Вода в реке Тобол у Кургана за два часа прибыла еще на 16 см

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за два часа вырос на 16 см и достиг отметки в 768 см, сообщается на сайте городской администрации во вторник.

Данные приводятся на карте "Паводок" на 18:00 по местному времени (16:00 по Москве).

В свою очередь правительство Курганской области сообщает, что в районе населенных пунктов Санаторная и Кетово Кетовского округа уровень воды превысил 10 м.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды (25-100 см).

Неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.