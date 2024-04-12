ФБР обеспокоена угрозой терактов, подобных нападению на Crocus

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американская разведка обеспокоена возможностью атаки террористов, подобной теракту в Crocus City Hall в Подмосковье, заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в Конгрессе США, посвященных бюджетным ассигнованиям на 2025 финансовый год.

"Сейчас все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь, на родине, подобной атаке ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в РФ террористическая организация), которую мы наблюдали в концертном зале в России пару недель назад", - сказал Рэй.

Он отметил, что с трудом может припомнить времена, когда "столько угроз нашей общественной и национальной безопасности возникало одновременно".

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека.