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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:51

В Томской области уровень воды в реке Томь понижается, в Оби - повышается

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Уровни воды в реках Томь и Обь в границах Томской области за минувшие сутки показали разнонаправленную динамику, следует из данных Центра управления регионом.

Так, вода на Томи в районе Лагерного сада в Томске за сутки упала на 14 см - до 753 см при опасной отметке 890 см, в районе речвокзала упала на 54 см - до 689 см при опасных 750 см.

Вместе с тем, на Оби у села Никольское уровень воды прибавил 14 см и составил 988 см при опасной отметке 864 см. К опасной отметке подбивается и уровень Оби у деревни Козюлино, там он достиг 971 см при опасных 980 см. На остальных постах наблюдения на Оби также произошел рост уровней воды, но опасных отметок они не достигли.

Пресс-служба главного управления МЧС по Томской области сообщает, что на утро среды в регионе остаются затопленными четыре населенных пункта и один дачный поселок. Всего в зоне затопления находится 484 приусадебных участка и 36 жилых домов, за сутки со 123 до 276 выросло количество подтопленных участков в СНТ "Левобережье".

Также на контроле ведомства шесть переливов дорог: Вершинино - Яр, Иштан - Никольское, два участка на трассе Победа - Кулманы, Эушта - мкр. Западный и участок дороги под южным Коммунальным мостом через Томь, ведущей к СНТ "Нерудник". На затопленных территориях имеются затопленные внутрипоселковые участки дорог.

Как сообщалось, на утро вторника уровень воды в реке Томь в районе Речвокзала снизился на 18 см до 743 см при опасной отметке 750 см, в районе Лагерного сада снизился на 33 см и составляет 827 см при опасной отметке 890 см. После этого лед на Томи несколько раз подрывали для ликвидации затора.

Режим ЧС из-за паводка действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений Томского района Томской области.

Хроника 30 марта – 17 апреля 2024 годаПаводок в России
Обь Томская область
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